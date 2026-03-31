الثلاثاء 2026-03-31 08:16 ص

إسرائيل تعلن شن هجمات مكثفة على أصفهان

إسرائيل تعلن شن هجمات مكثفة على أصفهان
تعبيرية
 
الثلاثاء، 31-03-2026 08:05 ص

الوكيل الإخباري-    قال الجيش الإسرائيلي إنه شن سلسلة هجمات مكثفة على أهداف إيرانية في أصفهان الليلة الماضية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله: "حققنا معظم أهدافنا من الحرب باستثناء ملف إيران النووي الذي يتولاه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

 
 


