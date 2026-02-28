إسرائيل تعلن شن هجوم على إيران

الوكيل الإخباري- أعلنت إسرائيل، السبت، شنها هجوما "وقائيا" ضد إيران.

كما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عقب تفعيل التنبيهات في جميع أنحاء البلاد، أنه "نظراً للوضع الأمني، يُرجى تحديد المكان الآمن الأمثل بالقرب منكم، وتثبيت تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وتجنب السفر غير الضروري. استمروا في اتباع التعليمات ومتابعة المعلومات عبر القنوات الرسمية."