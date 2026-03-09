إسرائيل تعلن قصف مقر سلاح الجو للحرس الثوري في قلب طهران

12:40 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مقر سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني في قلب العاصمة طهران، ضمن موجات متتالية من الغارات الجوية.





وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن المقر المستهدف يعد مركز القيادة والسيطرة الرئيسي للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري، حيث يضم وحدة الصواريخ الباليستية ومنظومة الطائرات المسيرة وبقية تشكيلات سلاح الجو التابعة للنظام الإيراني.





