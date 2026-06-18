إسرائيل تعلن قطع التواصل مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر منصة إكس "نُشر أنه وخلال زيارتها (كالاس) إلى المكسيك قارنت إسرائيل بنظام الفصل العنصري الذي كان قائما في جنوب إفريقيا".
وأضاف "بناء عليه، وبصفتي وزير خارجية دولة إسرائيل، لا خيار لدي سوى قطع كل الاتصالات مع السيدة كالاس إلى أن تتراجع" عما أدلت به.
-
أخبار متعلقة
-
بزشكيان: طهران متمسكة بالسلام العالمي
-
شهيدان و3 إصابات في غارات إسرائيلية جنوب لبنان
-
جنوب سوريا.. 9 ناقلات جند إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة
-
المفاوضات الأميركية الإيرانية تبدأ الجمعة في سويسرا
-
طهران تقول إن برنامجها الصاروخي غير مطروح في التفاهم مع واشنطن
-
هيغسيث يعلن مراجعة للوجود العسكري الأميركي في أوروبا
-
مسؤول إسرائيلي: نجري مفاوضات عنيدة مع الولايات المتحدة بشأن وجودنا في جنوب لبنان
-
وكالة الطاقة الذرية ترحب باتفاق إيران والولايات المتحدة