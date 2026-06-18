الخميس 2026-06-18 02:31 م

إسرائيل تعلن قطع التواصل مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس
مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس
 
الخميس، 18-06-2026 01:50 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إسرائيل الخميس قطع التواصل مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس على خلفية تصريحات نُسبت إليها، قارنت فيها بين إسرائيل ونظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.اضافة اعلان


وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر منصة إكس "نُشر أنه وخلال زيارتها (كالاس) إلى المكسيك قارنت إسرائيل بنظام الفصل العنصري الذي كان قائما في جنوب إفريقيا".

وأضاف "بناء عليه، وبصفتي وزير خارجية دولة إسرائيل، لا خيار لدي سوى قطع كل الاتصالات مع السيدة كالاس إلى أن تتراجع" عما أدلت به.
 
 


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