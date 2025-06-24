إسرائيل تُعيد فتح مجالها الجوي

وقالت هيئة الطيران المدني الإسرائيلي، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الرحلات الجوية استُؤنفت في مطارات مختلفة بأنحاء البلاد، حيث سُمح للطائرات بالإقلاع والهبوط مجددًا بعد تقييم الوضع الأمني.
وكانت إسرائيل قد أغلقت مجالها الجوي، في وقت مبكر من صباح اليوم، كإجراء احترازي في أعقاب القصف الإيراني، في واحدة من أكثر جولات التصعيد حدة بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيز التنفيذ بين إيران وإسرائيل منذ السابعة صباحًا.
وكان ترامب قد أعلن أنّ إيران وإسرائيل وافقتا على "وقف تام لإطلاق النار" يبدأ قرابة الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش، مما سيضع "نهاية رسمية" لحرب استمرت 12 يومًا بين البلدين.
بترا
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