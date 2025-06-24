الثلاثاء 2025-06-24 10:52 ص
 

إسرائيل تُعيد فتح مجالها الجوي

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 09:56 ص
الوكيل الإخباري-  أعادت إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، فتح المجال الجوي بعد إغلاق استمر 3 ساعات، عقب موجات من الصواريخ أُطلقت من إيران.اضافة اعلان


وقالت هيئة الطيران المدني الإسرائيلي، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الرحلات الجوية استُؤنفت في مطارات مختلفة بأنحاء البلاد، حيث سُمح للطائرات بالإقلاع والهبوط مجددًا بعد تقييم الوضع الأمني.

وكانت إسرائيل قد أغلقت مجالها الجوي، في وقت مبكر من صباح اليوم، كإجراء احترازي في أعقاب القصف الإيراني، في واحدة من أكثر جولات التصعيد حدة بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيز التنفيذ بين إيران وإسرائيل منذ السابعة صباحًا.

وكان ترامب قد أعلن أنّ إيران وإسرائيل وافقتا على "وقف تام لإطلاق النار" يبدأ قرابة الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش، مما سيضع "نهاية رسمية" لحرب استمرت 12 يومًا بين البلدين.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ على حيفا

ل

أخبار محلية الملكية الأردنية: استئناف الرحلات إلى حلب اليوم.. وبغداد ودمشق قريبا

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية النزاهة تحيل 46 قضية فساد في البلديات إلى القضاء

غ6ف

فن ومشاهير تأجيل حفلات ومهرجانات فنية عربية بسبب تداعيات الحرب

ران

أخبار الشركات البنك العربي الراعي الرئيسي لبطولة كرة القدم في المدارس بمشاركة 480 فريقاً

ل

عربي ودولي أين أخفى الإيرانيون اليورانيوم المخصب؟

بلقف56غ

طب وصحة لا تهمله.. كيس اللثة مؤشر لمشكلة صحية تتطلب تدخلاً سريعاً

ل

عربي ودولي المستشار الألماني يدعو للالتزام بوقف إطلاق النار



 
 





الأكثر مشاهدة