إسرائيل تغلق المدارس وتحول العمل من المنازل وتحظر التجمعات

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت، عن إغلاق المدارس في أنحاء إسرائيل وإبلاغ السكان بالعمل من المنزل وحظر التجمعات العامة.

