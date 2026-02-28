السبت 2026-02-28 11:49 ص

إسرائيل تغلق المدارس وتحول العمل من المنازل وتحظر التجمعات

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت، عن إغلاق المدارس في أنحاء إسرائيل وإبلاغ السكان بالعمل من المنزل وحظر التجمعات العامة.

ويأتي ذلك بعد شن إسرائيل هجوما على إيران، فيما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.

 
 


