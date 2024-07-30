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إسرائيل تفتح الملاجئ تحسبا لقصف من حزب الله

ملجأ في إسرائيل
ملجأ في إسرائيل
الثلاثاء، 30-07-2024 11:31 م

 

 الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة معاريف أن السلطات فتحت الملاجئ وسط إسرائيل تحسبا لقصف من حزب الله بعد الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
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