إسرائيل تفتح الملاجئ تحسبا لقصف من حزب الله

11:31 م

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة معاريف أن السلطات فتحت الملاجئ وسط إسرائيل تحسبا لقصف من حزب الله بعد الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.