إسرائيل تفتح الملاجئ تحسبا لقصف من حزب الله

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697956 الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة معاريف أن السلطات فتحت الملاجئ وسط إسرائيل تحسبا لقصف من حزب الله بعد الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. اقرأ أيضاً العراق.. قتلى وجرحى في بابل جراء هجوم بالمسيّرات الحكومة اللبنانية تدين الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية مسؤول إسرائيلي: لا خطط لدينا لهجمات فورية على لبنان قتيلان وأكثر من 20 مصابا بالهجوم على ضاحية بيروت وزير الخارجية اللبناني: نأمل برد متناسب من حزب الله نتنياهو يجتمع مع كبار قادة الجيش كشف تفاصيل الغارة الإسرائيلية على بيروت ومصير القائد الكبير بحزب الله "حزب الله" يتصدى لمقاتلات إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية إيران تعلق على مزاعم تدخلها في الانتخابات الأمريكية