الأحد 2025-07-13 07:51 م
 

إسرائيل تقاضي فرنسا .. القصة كاملة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 13-07-2025 06:12 م
الوكيل الإخباري- تصاعدت حدة التوتر بين إسرائيل وفرنسا، حيث تقدّمت تل أبيب بدعوى تعويضات بملايين الدولارات ضد الحكومة الفرنسية ومنظمي معرض "لو بورجيه" الجوي في فرنسا.اضافة اعلان


يأتي ذلك بعد أن أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال المعرض الجوي الذي أُقيم مطلع الشهر الماضي، بمنع عرض صناعة الأسلحة الإسرائيلية، وقام المنظمون بوضع ستائر سوداء حول جناح وزارة الدفاع والصناعات الأمنية الإسرائيلية.

وقال مسؤول رفيع في الصناعة الجوية: "الرئيس ماكرون يحاول حماية صناعات الأسلحة الفرنسية، لكن خطوته لم تكن بالاختيار الذكي".

بدوره، علّق المدير العام للصناعات الجوية، بواز ليفي، اليوم على الأزمة والحدث، قائلاً إن التوتر بين فرنسا وإسرائيل يعود لسنوات طويلة، إلى أيام بناء طائرة "الكفير" وحظر الأسلحة بعد حرب الأيام الستة.

وأضاف ليفي: "الإجراء الذي اتخذته الحكومة الفرنسية تسبب في أضرار جسيمة. قمنا بشحن المعدات بالسفن والطائرات، وأرسلنا عمالاً للمعرض الجوي، وأقمنا جناحاً ودفعنا مقابل المشاركة في المعرض، وكل هذا يُعتبر ضرراً بسيطاً مقارنة بحرماننا من فرص التسويق المحتملة".

وأكد مدير الصناعات الجوية، بواز ليفي، أيضاً أن الشركات الإسرائيلية تنسّق مع الإجراءات القانونية التي تقودها وزارة الدفاع، بهدف الحصول على تعويض من الحكومة الفرنسية ومنظمي المعرض عن الأضرار التي لحقت بالشركات الإسرائيلية.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية تطبيق أحكام تعليمات نظام التتبع الإلكتروني على المركبات التابعة لوزارة الزراعة

الخزنة - أرشيفية

أخبار محلية البترا تطلق حوافز للمستثمرين وتعيد تنظيم المسارات السياحية

علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك

منوعات علاء مبارك يثير الجدل بتدوينة على حسابه في منصة "X" .. تفاصيل

ل

أخبار محلية الجامعة الهاشمية: فوز كلية الهندسة بالتكنولوجيا الخضراء ثمرة دعم الابتكار

ب

خاص بالوكيل شكاوى حول منتج مغشوش يفتقر للمواصفات على مواقع التواصل

بلدية الزرقاء

أخبار محلية لجنة بلدية الزرقاء تدعو غير الملتزمين لتسديد "المسقفات" تجنبًا للإجراءات القانونية

ا

أخبار محلية جامعتا "الأردنية" و"كركوك" تبحثان التعاون الأكاديمي

تعبيرية

منوعات الكويت تصدر أحكاماً صارمة في قضية الـ 60 كيلو .. تفاصيل



 
 





الأكثر مشاهدة