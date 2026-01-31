السبت 2026-01-31 12:11 م

إسرائيل تقدم للولايات المتحدة "معلومات استخباراتية" عن إيران

إسرائيل تقدم للولايات المتحدة "معلومات استخباراتية" عن إيران
إسرائيل تقدم للولايات المتحدة "معلومات استخباراتية" عن إيران
 
السبت، 31-01-2026 09:30 ص
الوكيل الإخباري-   قدمت إسرائيل للولايات المتحدة معلومات استخباراتية عن إجراءات إيران لإعادة بناء برنامجها الصاروخي، حسبما أفاد تقرير لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، السبت.اضافة اعلان


وتم تقديم هذه المعلومات للأميركيين خلال زيارة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية شلومو بيندر إلى الولايات المتحدة، وفق المصدر ذاته.

وتتعلق هذه المعلومات على الأرجح بـ"إعادة بناء برنامج الصواريخ البالستية الإيراني"، الذي تضرر بشدة من جراء حرب الـ12 يومًا مع إسرائيل.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن هجوم على إيران، لكن "كان" تقول إن الولايات المتحدة لم تتخذ حتى الآن أي قرار بهذا الشأن.

وحسب هيئة البث، تتوقع إسرائيل أن يسعى ترامب إلى "استنفاد جميع خيارات التفاوض مع إيران، قبل اتخاذ أي خطوة عسكرية ضدها".

وقال مسؤول إسرائيلي بشأن حالة الاستعدادات لأي ضربات أميركية محتملة، إن "الإيرانيين قلقون بالفعل من هجوم قريب"، لكنه أضاف أن "إسرائيل ليست على علم بأي تهديد فوري".

إلا أن "أحد مخاوف إسرائيل هو أن المفاوضات مع إيران قد تقع في نفس الفخاخ التي وقع بها الاتفاق السابق، الذي انسحب منه ترامب خلال ولايته الأولى عام 2018، مثل عدم تناول القضايا التي تتجاوز البرنامج النووي، مثل منظومة الصواريخ، وتحديد موعد انتهاء للاتفاقية".

وبحسب التهديد الذي أطلقه ترامب علنًا، فهو يطالب إيران بـ"عدم امتلاك أسلحة نووية"، إلا أن تقرير "كان" يكشف عن مخاوف إسرائيلية من أن تقتصر مباحثات واشنطن مع طهران، في حال عقدت، على هذا الجانب فقط.

ومع ذلك، تحدث المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في تصريحات سابقة، عن "كل من منظومة الصواريخ والنشاط الإقليمي لإيران".

سكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بلدية اربد تنفذ مشروع تحديث وصيانة الألعاب بحدائقها العامة

أخبار محلية بلدية اربد تنفذ مشروع تحديث وصيانة الألعاب بحدائقها العامة

بقيمة 6.5 مليار دولار.. واشنطن توافق على بيع طائرات أباتشي ومركبات لإسرائيل

عربي ودولي بقيمة 6.5 مليار دولار.. واشنطن توافق على بيع طائرات أباتشي ومركبات لإسرائيل

"الخيرية الهاشمية" والحملة الأردنية توزعان كسوة للأطفال في غزة

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية" والحملة الأردنية توزعان كسوة للأطفال في غزة

نصائح وإرشادات مهمة عليك مراعاتها خلال فصل الشتاء

منوعات نصائح وإرشادات مهمة عليك مراعاتها خلال فصل الشتاء

الجيش الصيني في حالة استنفار

عربي ودولي الجيش الصيني في حالة استنفار

رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوًا عامًا وإغلاق سجن "سيّئ الصيت"

عربي ودولي رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوًا عامًا وإغلاق سجن "سيّئ الصيت"

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

بدء "شلل مالي" في الولايات المتحدة

أسواق ومال بدء "شلل مالي" في الولايات المتحدة



 






الأكثر مشاهدة