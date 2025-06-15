إسرائيل تقرر إغلاق عدد من ممثلياتها وسفاراتها في العالم

10:29 م

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الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية قررت إغلاق عدد من ممثلياتها وسفاراتها في العالم تحسبا لتعرضها لهجمات. اضافة اعلان

