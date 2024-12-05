إسرائيل تقصف جنوب لبنان.. وميقاتي "أوقفوا الخروقات"

فقد تعرضت فرق من الدفاع المدني في الناقورة، اليوم الخميس، لقصف مدفعي إسرائيلي، خلال عملها على رفع الأنقاض والبحث عن قتلى.
كما أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على تفجير درون مفخخة بالقرب منهم ما دفعهم إلى الانسحاب؛ بحسب ما أفادت "الوكالة اللبنانية للإعلام".
إلى ذلك، تقدمت قوة مشاة إسرائيلية بمواكبة جرافة ودبابات ميركافا إلى الطرف الغربي لبلدة شبعا الجنوبية وعملت على إقامة سواتر ترابية قطعت عبرها الطريق التي تربط البلدة بمحور بركة النقار، بعدما أعاد الجيش اللبناني انتشاره، في ثلاثة مواقع عند الطرف الغربي لشبعا.
العربية
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1725 عسكريا أوكرانيا في 24 ساعة
-
رويترز: خطة ترامب لأوكرانيا لا تتضمن عضوية "الناتو"
-
"يونهاب": قائد القوات البرية في كوريا الجنوبية يعلن استعداده للاستقالة
-
"بلومبرغ": "الناتو" بدأ يدرك ضرورة المفاوضات مع روسيا
-
التنظيمات المسلحة تستهدف الأحياء السكنية في حماة بقذائف الهاون والمسيّرات
-
تعليق الدراسة بسبب انقطاع الكهرباء في كوبا
-
الجيش السوري ينفذ كميناً محكماً بـ "العصائب الحمر"
-
وسائل إعلام فرنسية: ميشيل بارنييه سيقدم استقالة حكومته الخميس