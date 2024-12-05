 
الخميس 2024-12-05 03:13 م
 

إسرائيل تقصف جنوب لبنان.. وميقاتي "أوقفوا الخروقات"

من بلدة الناقورة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (أرشيفية)
من بلدة الناقورة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (أرشيفية)
الخميس، 05-12-2024 02:58 م
الوكيل الإخباري-   على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان حيز التنفيذ، فإن الخروقات الإسرائيلية مستمرة.اضافة اعلان


فقد تعرضت فرق من الدفاع المدني في الناقورة، اليوم الخميس، لقصف مدفعي إسرائيلي، خلال عملها على رفع الأنقاض والبحث عن قتلى.

كما أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على تفجير درون مفخخة بالقرب منهم ما دفعهم إلى الانسحاب؛ بحسب ما أفادت "الوكالة اللبنانية للإعلام".

إلى ذلك، تقدمت قوة مشاة إسرائيلية بمواكبة جرافة ودبابات ميركافا إلى الطرف الغربي لبلدة شبعا الجنوبية وعملت على إقامة سواتر ترابية قطعت عبرها الطريق التي تربط البلدة بمحور بركة النقار، بعدما أعاد الجيش اللبناني انتشاره، في ثلاثة مواقع عند الطرف الغربي لشبعا.

العربية
 
gnews

أحدث الأخبار

غ6

تكنولوجيا سبوتيفاي تتيح "Wrapped 2024" بميزتين إضافيتين

تعبيرية

فيديو منوع شاهد كيف يتم استخراج جل "الألوفيرا" الشهير

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1725 عسكريا أوكرانيا في 24 ساعة

عت

فن ومشاهير في آخر لقاء قبل وفاته.. ماذا قال محمد رحيم عن شيرين؟

لقطة من الفيديو

فيديو منوع "مقرمشة كالمطاعم".. طريقة شهية لاعداد البطاطا المقلية بالمنزل

من بلدة الناقورة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (أرشيفية)

عربي ودولي إسرائيل تقصف جنوب لبنان.. وميقاتي "أوقفوا الخروقات"

ا

أخبار محلية حزب الاتحاد الوطني يعقد ندوة بعنوان "قراءة شاملة بالموازنة"

غ

فن ومشاهير مخرج يفتح النار على محمد سعد



 




الأكثر مشاهدة