إسرائيل تقصف مباني جنوب لبنان

09:29 م

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مباني عسكرية تضم وسائل قتالية في جنوب لبنان بعد رصد نشاط لحزب الله اللبناني. اضافة اعلان





وأضاف أن أنشطة حزب الله تشكّل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.