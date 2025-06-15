إسرائيل تقصف منشأة نووية في أصفهان بإيران

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس الأحد، إن إسرائيل قصفت منشأة نووية في أصفهان بإيران.

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ولم يحدد الجيش الإسرائيلي متى وقع الهجوم.