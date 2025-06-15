إسرائيل تقصف منشأة نووية في أصفهان بإيران

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي متى وقع الهجوم.
وكان أصدر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الأحد، إنذارا للإيرانيين، بإخلاء كافة منشآت الأسلحة حتى إشعار آخر، وذلك بعد موجة من الضربات الإسرائيلية التي ردت عليها طهران بدفعات من الصواريخ.
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