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إسرائيل تقصف منشأة نووية في أصفهان بإيران

ل
أرشيفية
 
الأحد، 15-06-2025 01:28 م

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس الأحد، إن إسرائيل قصفت منشأة نووية في أصفهان بإيران.

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ولم يحدد الجيش الإسرائيلي متى وقع الهجوم.


وكان أصدر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الأحد، إنذارا للإيرانيين، بإخلاء كافة منشآت الأسلحة حتى إشعار آخر، وذلك بعد موجة من الضربات الإسرائيلية التي ردت عليها طهران بدفعات من الصواريخ.

 
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