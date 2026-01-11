إسرائيل تقصف مواقع في جنوب لبنان

05:55 م

الوكيل الإخباري- شن الطيران العسكري الإسرائيلي اليوم الأحد، غارات على مترفعات الريحان والمحمودية في جنوب لبنان. اضافة اعلان





وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه يستهدف بنىً تحتية لحزب الله في مناطق الجنوب.

