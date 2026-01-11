الأحد 2026-01-11 07:31 م

إسرائيل تقصف مواقع في جنوب لبنان

لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن
لبنان
 
الأحد، 11-01-2026 05:55 م
الوكيل الإخباري-    شن الطيران العسكري الإسرائيلي اليوم الأحد، غارات على مترفعات الريحان والمحمودية في جنوب لبنان.اضافة اعلان


وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه يستهدف بنىً تحتية لحزب الله في مناطق الجنوب.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي جيش الاحتلال يصدر إنذارًا عاجلا بإخلاء قرية جنوب لبنان تمهيدًا لتنفيذ ضربات

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث سير على شارع الاردن

قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه ان حملات ضبط الاعتداءات من بداية العام الحالي وحتى بداية تشرين ثاني 2025 وفرت 31,5 مليون متر مكعب من خلال ضبط 68 بئر مخالف ، 11,519 خط مياه رئيسي و22 حفارة مخالفة ،

أخبار محلية سلطة المياه: إجراءات لتحسين بيئة العمل في شركة مياه اليرموك

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

أخبار محلية رئيس الوزراء : اطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة قريبا

دائرة المكتبة الوطنية

أخبار محلية صدور الطبعة الــ3 من جريدة الشرق العربي

ب

عربي ودولي ترامب يعلق على فكرة جعل روبيو رئيسا لكوبا

لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن

عربي ودولي إسرائيل تقصف مواقع في جنوب لبنان

ل

عربي ودولي شرطة الهجرة الأمريكية تعتقل وزير المالية الغاني السابق بشبهة فساد



 






الأكثر مشاهدة