الأحد 2026-03-29 07:10 م

إسرائيل تقصف موقعا رئيسيا لإنتاج مكونات صواريخ باليستية في طهران

طهران
الأحد، 29-03-2026 05:34 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه استهدف في طهران أحد موقعين تستخدمهما وزارة الدفاع الإيرانية لإنتاج مكوّنات الصواريخ البالستية، في اليوم الثلاثين من الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت إثر الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران.

اضافة اعلان


وقال في بيان إن سلاح الجو الإسرائيلي: "ضرب خلال الليل (السبت) موقعا مركزيا تستخدمه وزارة الدفاع الإيرانية لإنتاج مكوّنات أساسية للصواريخ البالستية".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة