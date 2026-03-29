إسرائيل تقصف موقعا رئيسيا لإنتاج مكونات صواريخ باليستية في طهران

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه استهدف في طهران أحد موقعين تستخدمهما وزارة الدفاع الإيرانية لإنتاج مكوّنات الصواريخ البالستية، في اليوم الثلاثين من الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت إثر الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران.

