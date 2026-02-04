إسرائيل تقطع المياه والكهرباء عن مقرات الأونروا في القدس الشرقية

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين في تصريحات صحفية للقناة 14 العبرية أنه أشرف بنفسه على قطع المياه والكهرباء عن مقرات الأونروا.
وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قرر نهاية العام 2025، قطع المياه والكهرباء عن مقرات الأونروا بالقدس الشرقية، بعد أن قرر أواخر 2024 منع الوكالة الأممية من العمل في القدس الشرقية وإسرائيل.
وأجبرت إسرائيل الأونروا على إخلاء مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مطلع العام 2025، قبل أن تستولي على المقر وتبدأ عمليات هدم فيه.
