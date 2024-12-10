إسرائيل تقول إنها ستفرض "منطقة دفاع خالصة" في جنوب سوريا

وقال كاتس عقب زيارة لقاعدة بحرية في ميناء حيفا: "لن نسمح بذلك، لن نسمح بالتهديدات لدولة إسرائيل".
وفي وقت سابق، قال متحدث عسكري، إن القوات الإسرائيلية بقيت في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الأراضي السورية التي أنشئت بعد حرب 1973، بالإضافة إلى "بضع نقاط إضافية".
لكنه نفى أن تكون القوات قد توغلت في الأراضي السورية بشكل كبير خارج المنطقة العازلة، بعد أن قالت مصادر سورية، إن التوغل امتد إلى مسافة 25 كيلومترا من العاصمة دمشق.
وقال المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني في إفادة صحفية، إن قوات الجيش الإسرائيلي "لا تتقدم باتجاه دمشق. لا نفعل هذا، ولا نسعى إليه بأي شكل من الأشكال".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الجوية نفذت ما يصل إلى 250 طلعة؛ حيث ضربت طائرات حربية سلسلة من الأهداف في جميع أنحاء سوريا منذ مطلع الأسبوع.
وتهدف العملية التي يبدو أنها واحدة من أكبر العمليات منذ سنوات، إلى ضمان عدم وقوع المعدات العسكرية السورية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والصواريخ والأسلحة الكيميائية، في أيدي المعارضين المسلحين.
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