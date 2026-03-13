إسرائيل تقول إنها قصفت أكثر من 200 هدف في إيران الخميس

09:39 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت إسرائيل الجمعة، أنّها قصفت أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران أمس الخميس، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ وأنظمة دفاع. اضافة اعلان





وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنّ الطائرات المقاتلة نفذت "20 ضربة واسعة النطاق" استهدفت "منصات إطلاق صواريخ باليستية وأنظمة دفاع، ومواقع إنتاج أسلحة".



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.





