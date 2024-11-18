 
الإثنين 2024-11-18 09:59 ص
 

إسرائيل تمتلك خطط عمل في حالة التصعيد من جهة العراق

العراق نفى سابقا استخدام إيران أراضيه في الرد على إسرائيل
العراق نفى سابقا استخدام إيران أراضيه في الرد على إسرائيل
الإثنين، 18-11-2024 08:38 ص
الوكيل الإخباري-  كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن لدى إسرائيل "خطط عمل واضحة" في حالة حدوث تصعيد من جهة العراق.اضافة اعلان


وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن خطط إسرائيل بشأن أي تصعيد من جهة العراق تبدأ من ضرب البنية التحتية والمنشآت ثم الانتقال إلى عمليات اغتيال مركزة تطال شخصيات في الميليشيات الإيرانية في العراق.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مسؤولي استخبارات إسرائيليين وأمريكيين، أن إيران قد تزيد من استخدام وكلائها في العراق ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان وغزة.

وأشارت معاريف إلى أن هناك مخاوف من أن إيران قد قامت بالفعل بتهريب صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق كرد على الضربات الإسرائيلية في إيران.

 وكانت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران أعلنت اليوم الاثنين أنها هاجمت هدفاً حيوياً في "إيلات" بواسطة الطيران المسيّر.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا اعتراضيا سقط في إيلات أثناء التصدي لطائرة مسيرة قادمة من جهة الشرق.

سكاي نيوز
 
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