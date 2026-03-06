إسرائيل تنفذ 26 موجة من الهجمات بمنطقة الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بدء الحرب

09:52 ص

الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفّذ الليلة الماضية موجة غارات جوية واسعة في بيروت استهدفت ما وصفها ببنى تحتية تابعة لحزب الله، إذ شنّ قرابة 26 موجة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بداية الحرب.





وأوضح جيش الاحتلال في بيان له أن سلاح الجو نفّذ الغارات بتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية.



وأضاف البيان أن الغارات شملت استهداف مقر المجلس التنفيذي ومستودع كانت تُخزَّن فيه طائرات مسيّرة يستخدمها حزب الله في تنفيذ هجماته.



وأشار إلى أن الغارات استهدفت أيضا مقرات قيادة وعشرة مبان شاهقة قال إنها تضم بنى تحتية عسكرية تابعة للحزب.



وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه المقرات كانت مخصصة لاستخدام حزب الله من أجل دفع وتنفيذ مخططاته.



وأشار البيان إلى أنه قبل تنفيذ الغارات اتُّخذت إجراءات شملت توجيه إنذارات مسبقة واستخدام ذخائر دقيقة وإجراء عمليات استطلاع جوي.









