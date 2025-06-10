الثلاثاء 2025-06-10 12:10 م
 

إسرائيل تنقل نشطاء "مادلين" إلى مطار بن غوريون تمهيدًا لترحيلهم

السفينة مادلين لدى وصولها إلى ميناء أسدود
السفينة مادلين لدى وصولها إلى ميناء أسدود
 
الثلاثاء، 10-06-2025 08:14 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن نقل النشطاء الذين كانوا على متن سفينة "مادلين" إلى مطار بن غوريون، تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدانهم، وذلك بعد استيلاء القوات الإسرائيلية على السفينة واقتيادها إلى ميناء أسدود.اضافة اعلان


وأكدت الخارجية أن من يرفض التوقيع على تعهد بالالتزام بشروط الترحيل، سيتم عرضه على قاضٍ لإقرار ترحيله.

وأضافت أن من سمّتهم "النشطاء اللاساميين" رفضوا مشاهدة فيلم عُرض أمامهم "يوثّق فظاعة الجرائم التي تعرض لها اليهود والإسرائيليون".

وكانت سفينة "مادلين" قد وصلت مساء أمس إلى ميناء أسدود الإسرائيلي، بعد أن استولى عليها جيش الاحتلال ومنعها من بلوغ غزة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه "سيتم نقل النشطاء إلى منشأة احتجاز تمهيدًا لترحيلهم من إسرائيل".

وقد رافقت زوارق تابعة للبحرية الإسرائيلية السفينة لمدة تقارب 18 ساعة، خلال اقتيادها من عرض البحر، حيث كانت تحاول إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن قوات "الكوماندوز" البحرية ووحدة "سنفير" وصلت إلى السفينة حين كانت تبحر في المياه الدولية، مشيرة إلى أن عناصر القوات صعدوا إليها وسيطروا عليها، وأنها "تتجه الآن إلى ميناء أسدود وستصل قريبًا".

كما نقلت وكالة الأناضول عن مركز "عدالة" الحقوقي قوله إن "مادلين" لا تزال وطاقمها في عرض البحر، حيث تواصل البحرية الإسرائيلية سحبها قسرًا نحو ميناء أسدود بعد منعها من الوصول إلى قطاع غزة.

الجزيرة
 
gnews

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