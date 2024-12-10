إسرائيل تهاجم 250 هدفا عسكريا بسوريا

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المصدر دون تسميته، قوله" هاجمنا أكثر من 250 هدفا في سوريا (منذ سقوط النظام) في واحدة من أكبر العمليات الهجومية في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي".
وأوضح أن الهجوم شمل "قواعد جيش الأسد، وعشرات الطائرات المقاتلة، وعشرات أنظمة صواريخ أرض – جو، ومواقع إنتاج ومستودعات أسلحة، وصواريخ أرض- أرض".
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