إسرائيل تهدد بتوسيع عملياتها في جنوب لبنان لملاحقة "حزب الله"

08:37 ص

الوكيل الإخباري- هدد إيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بتوسيع العمليات العسكرية الجارية في جنوب لبنان لملاحقة عناصر "حزب الله"، مؤكدًا استعداد القوات لأي تغيير في الوضع، وجاهزيتها لمجموعة واسعة من السيناريوهات. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس الأركان إلى جنوب لبنان، التقى خلالها مقاتلي وقادة لواء "كفير" (900)، الذين دخلوا، للمرة الأولى، الأسبوع الماضي، في مناورة برية في جنوب لبنان، بعد أن خاضوا فترة طويلة من القتال في قطاع غزة.



وأجرى زامير خلال الزيارة حوارًا مع قادة الكتائب في اللواء وقادة الألوية في الفرقة 91، واطّلع على مستوى جاهزيتهم لتنفيذ مهامهم في المنطقة، وفق بيان للجيش.



وقال زامير إنه تمت السيطرة على عدة مناطق، وسط استمرار تطهيرها من البنى التحتية الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذه المناطق كان يتمركز فيها "حزب الله"، ومنها هدد ونفذ اعتداءاته ضد بلدات شمال إسرائيل.



وأضاف زامير أنه "إذا اقتضت الحاجة، فسّعنا نطاق عملياتنا ليشمل مناطق إضافية. نحن نعمل وفق مفهوم أمني واضح: ننتشر في مناطق دفاع أمامية داخل عمق أراضي العدو في جميع الجبهات التي ينطلق منها تهديد مباشر".



وشدد رئيس الأركان على أن "الجيش الإسرائيلي مسؤول عن الأمن، ولن ينسحب من المناطق التي سيطر عليها حتى يتم ضمان الأمن لمدة طويلة"، على حد تعبيره.



وخاطب زامير جنوده قائلًا: "المعركة في جميع الجبهات لم تنتهِ بعد، وعليكم أن تكونوا مستعدين لاستمرارها. عليكم أن تبقوا في أعلى درجات الجاهزية، وأن تكونوا قادرين على التكيف بسرعة، والعمل بسرعة وبروح هجومية لتعميق الضربة ضد العدو".



وأردف قائلًا: "حققنا إنجازات كبيرة جدًا في المواجهة مع إيران، وإذا اقتضت الحاجة، فسنعرف كيف نعمّق هذه الإنجازات أيضًا. إن هذه المرحلة تحمل معها تحديات قيادية كبيرة. ومن المهم أن نعرف كيف ننقل الواقع إلى أفرادنا، وأن نحافظ على جاهزيتهم العملياتية".



وختم قائلًا: "تتسع مهامنا باستمرار، ولذلك نحتاج إلى توسيع حجم الجيش الإسرائيلي وزيادة عدد مقاتلينا للوفاء بهذه المهام. هدفنا هو أن تتمكن جميع الألوية النظامية من الحصول على فترة استراحة وتجديد حتى فترة الأعياد، إلى جانب تقليص حجم خدمة الاحتياط قدر الإمكان".





