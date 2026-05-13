إسرائيل تواصل استهداف البنى التحتية لحزب الله جنوبي لبنان

وصباح الأربعاء، استهدفت غارتان إسرائيليتان، سيارتين على الطريق السريع المزدحم الذي يربط بيروت بجنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 17 نيسان.
وأفادت الوكالة عن "استهداف سيارة على أوتوستراد الجية"، البلدة الواقعة على بعد قرابة 20 كيلومترا جنوب العاصمة.
وبعد وقت قصير، استهدفت غارة إسرائيلية أخرى سيارة ثانية على الأتوستراد ذاته.
ولم تعلن السلطات حصيلة الشهداء بعد، لكن صورا أظهرت السيارة الأولى متفحمة في وسط الطريق الدولي، بينما عمل منقذون على نقل جثة وُضعت داخل كيس.
وجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء إنذاره سكان ست بلدات في منطقة صور في جنوب لبنان بإخلائها، متهما حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.
