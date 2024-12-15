إسرائيل توافق على خطة لتوسيع المستوطنات في الجولان

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيان، أن "تقوية الجولان هو تقوية لإسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنستقر فيها".
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