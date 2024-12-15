إسرائيل توافق على خطة لتوسيع المستوطنات في الجولان

05:33 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/713417 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، الأحد، على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان المحتلة، قائلة، إنها تصرفت "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا" ورغبة في مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان. اضافة اعلان





وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيان، أن "تقوية الجولان هو تقوية لإسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنستقر فيها".