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إسرائيل توافق على خطة لتوسيع المستوطنات في الجولان

دبابة إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة
دبابة إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة
الأحد، 15-12-2024 05:33 م
الوكيل الإخباري-   وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، الأحد، على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان المحتلة، قائلة، إنها تصرفت "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا" ورغبة في مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان.اضافة اعلان


وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيان، أن "تقوية الجولان هو تقوية لإسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنستقر فيها".
 
gnews

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