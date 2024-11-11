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إسرائيل توسع العملية البرية في لبنان

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 11-11-2024 10:32 ص
الوكيل الإخباري-  رغم تأكيد تقارير إسرائيلية أن تل أبيب تدرس إمكانية وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية والحديث عن تحقيق تقدم في المحادثات بشأن التهدئة، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد صادق على توسيع العملية البرية في جنوب لبنان.اضافة اعلان


وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الخطط العسكرية المصادقة عليها تضمن الوصول لمناطق جديدة في لبنان.

وكان وزيرُ الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال إن حزب الله هُزمَ وأن الوقت قد حان لقطف ثمار هذه الهزيمة، مضيفا أن الوضع في لبنان يحتاج إلى التغيير حسب تعبيره.

سكاي نيوز
 
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