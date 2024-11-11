إسرائيل توسع العملية البرية في لبنان

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الخطط العسكرية المصادقة عليها تضمن الوصول لمناطق جديدة في لبنان.
وكان وزيرُ الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال إن حزب الله هُزمَ وأن الوقت قد حان لقطف ثمار هذه الهزيمة، مضيفا أن الوضع في لبنان يحتاج إلى التغيير حسب تعبيره.
سكاي نيوز
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