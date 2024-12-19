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إسرائيل: رئيس الأركان يستلم التحقيق بأحداث 7 أكتوبر غدا

كاتس
كاتس
الخميس، 19-12-2024 10:36 م

الوكيل الإخباري-   أفادت هيئة البث الإسرائيلية ان كبار المسؤولين العسكريين سيعرضون غدا على رئيس الأركان التحقيق في ليلة هجوم 7 أكتوبر.

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واضاف "التحقيق سيركز على سلوك رئيس الأركان وقادة الجيش في ليلة هجوم 7 أكتوبر".


وتابع "التحقيق في الليلة التي سبقت 7 أكتوبر قد يضع رئيس الأركان والجنرالات في حرج".

 
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