إسرائيل: رئيس الأركان يستلم التحقيق بأحداث 7 أكتوبر غدا

الوكيل الإخباري- أفادت هيئة البث الإسرائيلية ان كبار المسؤولين العسكريين سيعرضون غدا على رئيس الأركان التحقيق في ليلة هجوم 7 أكتوبر.

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واضاف "التحقيق سيركز على سلوك رئيس الأركان وقادة الجيش في ليلة هجوم 7 أكتوبر".