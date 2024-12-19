إسرائيل: رئيس الأركان يستلم التحقيق بأحداث 7 أكتوبر غدا

واضاف "التحقيق سيركز على سلوك رئيس الأركان وقادة الجيش في ليلة هجوم 7 أكتوبر".
وتابع "التحقيق في الليلة التي سبقت 7 أكتوبر قد يضع رئيس الأركان والجنرالات في حرج".
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