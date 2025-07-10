إسرائيل: سنضرب إيران مجددا إذا هددتنا

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس، إن إسرائيل ستضرب إيران مجددا إذا تعرضت لتهديد منها.

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ونقل عنه بيان صادر عن مكتبه القول: "ستصل إليكم يد إسرائيل الطويلة في طهران وتبريز وأصفهان، وفي أي مكان تحاولون فيه تهديد إسرائيل أو الإضرار بها. لا مكان للاختباء. إذا اضطررنا للعودة، فسنعود وبقوة أكبر".