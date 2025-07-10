إسرائيل: سنضرب إيران مجددا إذا هددتنا

ونقل عنه بيان صادر عن مكتبه القول: "ستصل إليكم يد إسرائيل الطويلة في طهران وتبريز وأصفهان، وفي أي مكان تحاولون فيه تهديد إسرائيل أو الإضرار بها. لا مكان للاختباء. إذا اضطررنا للعودة، فسنعود وبقوة أكبر".
وشنت إسرائيل حربا جوية استمرت 12 يوما على إيران في حزيران، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا جديدا في نقل تيك توك بيانات إلى الصين
-
اغتيال ضابط كبير في المخابرات الأوكرانية وسط كييف
-
شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-
الحوثيون: استهدفنا بصاروخ باليستي مطار بن غوريون
-
فلوريدا تتجه إلى إطلاق اسم ترامب على أحد الشوارع
-
مصادر إسرائيلية ترجح إجراء انتخابات بين شهري مارس وأبريل
-
معادن نادرة ونفط وفير .. لماذا يغازل ترامب غرب أفريقيا؟
-
الأمم المتحدة: أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من الجوع