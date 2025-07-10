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إسرائيل: سنضرب إيران مجددا إذا هددتنا

صورة أقمار صناعية لمنشأة أصفهان للتخصيب النووي والأنفاق القريبة في وسط إيران
صورة أقمار صناعية لمنشأة أصفهان للتخصيب النووي والأنفاق القريبة في وسط إيران
 
الخميس، 10-07-2025 07:16 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس، إن إسرائيل ستضرب إيران مجددا إذا تعرضت لتهديد منها.

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ونقل عنه بيان صادر عن مكتبه القول: "ستصل إليكم يد إسرائيل الطويلة في طهران وتبريز وأصفهان، وفي أي مكان تحاولون فيه تهديد إسرائيل أو الإضرار بها. لا مكان للاختباء. إذا اضطررنا للعودة، فسنعود وبقوة أكبر".


وشنت إسرائيل حربا جوية استمرت 12 يوما على إيران في حزيران، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

 
 
gnews

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