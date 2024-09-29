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إسرائيل: صفي الدين أكثر تشددا من نصر الله ويخطط لقصف تل أبيب

ثيسب
هاشم صفي الدين
الأحد، 29-09-2024 02:02 م

الوكيل الإخباري-   كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع، أن هاشم صفي الدين بدأ يسيطر على حزب الله وهو أكثر تشددا من الامين العام السابق حسن نصر الله الذي اغتالته اسرائيل.

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وأضافت وسيلة الإعلام العربية، أن حزب الله بدأ يخطط لقصف تل أبيب.

وأعلن حزب الله منذ ساعات الصباح الأولى، قصف معسكر أوفيك بدفعة من صواريخ فادي 1.

 
gnews

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