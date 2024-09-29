إسرائيل: صفي الدين أكثر تشددا من نصر الله ويخطط لقصف تل أبيب

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع، أن هاشم صفي الدين بدأ يسيطر على حزب الله وهو أكثر تشددا من الامين العام السابق حسن نصر الله الذي اغتالته اسرائيل.



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