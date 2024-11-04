إسرائيل: قتلنا القيادي في قوة الرضوان رياض رضا غزاوي

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 30 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، استشهاد ن
كما أعلن في 11 أكتوبر، استشهاد قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات، ضمن وحدة الرضوان أيضا، غريب الشجاع في غارة جوية.
وفي سبتمبر الماضي استشهد إبراهيم عقيل، قائد تلك الوحدة، التي تعتبر "وحدة النخبة لدى الحزب" بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
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