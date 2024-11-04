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إسرائيل: قتلنا القيادي في قوة الرضوان رياض رضا غزاوي

غارات على جنوب لبنان
غارات على جنوب لبنان
الإثنين، 04-11-2024 02:58 م

الوكيل الإخباري- وسط تصعيد إسرائيلي مستمر على الجنوب اللبناني، أعلن الجيش الإسرائيلي استشهاد القيادي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، رياض رضا غزاوي، وفق ما نقلت رويترز.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 30 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، استشهاد نائب قائد قوة الرضوان مصطفى أحمد شهدي بغارة على النبطية.

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كما أعلن في 11 أكتوبر، استشهاد قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات، ضمن وحدة الرضوان أيضا، غريب الشجاع في غارة جوية.

وفي سبتمبر الماضي استشهد إبراهيم عقيل، قائد تلك الوحدة، التي تعتبر "وحدة النخبة لدى الحزب" بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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