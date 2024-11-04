إسرائيل: قتلنا القيادي في قوة الرضوان رياض رضا غزاوي

الوكيل الإخباري- وسط تصعيد إسرائيلي مستمر على الجنوب اللبناني، أعلن الجيش الإسرائيلي استشهاد القيادي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، رياض رضا غزاوي، وفق ما نقلت رويترز.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 30 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، استشهاد ن ائب قائد قوة الرضوان مصطفى أحمد شهدي بغارة على النبطية.

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