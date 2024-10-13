إسرائيل قررت بالفعل نوع الرد ضد إيران .. وتنسيق مستمر مع واشنطن

11:56 ص

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الوكيل الإخباري- قالت قناة عبرية، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يستعد حالياً للعمل ضد إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بعد هجوم انتقامي إيراني على إسرائيل مطلع الشهر الجاري. اضافة اعلان





وقالت القناة (12) العبرية الخاصة: “قررت إسرائيل بالفعل نوع الرد (على إيران)، لكن توقيته لم يتحدد بعد”.



وقال الجيش الإسرائيلي، إن الولايات المتحدة نشرت في البلاد منظومة “ثاد” المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى تحسباً لتهديدات إيران.



والنشر الحالي يأتي في إطار الاستعدادات الإسرائيلية لتوجيه ضربة “كبيرة” لإيران، وذلك بعد الهجوم الصاروخي الانتقامي الذي نفذته الأخيرة ضد إسرائيل، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.



وبحسب القناة 12، فإن الجيش الإسرائيلي “يستعد حالياً للعمل ضد إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة التي ستتلقى تحديثاً قبل الهجوم”.



وأشارت إلى أنه سيتم تشغيل الأنظمة الدفاعية “ثاد” من قبل جنود أمريكيين في إسرائيل، بعد أن “جرى التدريب على تلك الخطوة في الماضي، والآن سيتم تنفيذها”.



ومنظومة “ثاد” مصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية، مثل تلك التي تم إطلاقها من إيران مؤخرًا، و”قد تعزز بشكل كبير نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي”، وفق القناة.



و”ثاد” من صنع شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية، وتُعتبر سلاحاً دفاعياً لإسقاط الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى ذات الارتفاعات العالية.



وتقول الشركة المصنعة إن “ثاد” هي “المنظومة الأمريكية الوحيدة المصممة لاعتراض الأهداف داخل وخارج الغلاف الجوي”.



وقبل “ثاد”، كانت الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعتمد على 3 منظومات هي: “آرو” بعيدة المدى، و”مقلاع داود” متوسطة المدى، و”القبة الحديدية” قصيرة المدى، وأخفقت جميعها في اعتراض كثير من الصواريخ الإيرانية خلال الهجوم الانتقامي الأخير.



وكالات