الأربعاء 2026-06-24 12:12 ص

إسرائيل قلقة من احتمال أسر جنودها في لبنان

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 23-06-2026 11:59 م

الوكيل الإخباري- نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن إسرائيل تبدي قلقاً من احتمال أسر جنود لها في بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان، بهدف مقايضتهم بعناصر من حزب الله محاصرين داخل أنفاق.

اضافة اعلان


وبحسب المصدر، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى تنفيذ عمليات تستهدف جنودها في المنطقة، في ظل التوترات الميدانية القائمة.


وأضاف أن الجنود الإسرائيليين تلقوا تعليمات بالتحرك ضمن مجموعات ثنائية وثلاثية، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الحماية وتقليل المخاطر الأمنية المحتملة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي إسرائيل قلقة من احتمال أسر جنودها في لبنان

ر

عربي ودولي السعودية تبدأ باستقبال طلبات تملك الأجانب للعقارات

ل

فلسطين الحكومة الفلسطينية تطالب بتوفير العلاج لأكثر من 20 ألف مصاب في قطاع غزة

ل

كأس العالم ترامب سيحضر نهائي مونديال 2026 ويسلم الكأس

ت

أخبار محلية "رؤية عمان" تسلم منطقة بدر نزال لشركة متخصصة بإدارة النفايات

ل

كأس العالم في ليلة صحوة رونالدو.. البرتغال تسحق أوزبكستان بخماسية نظيفة

ب

كأس العالم كارثة تحكيمية.. "أرشيفيو فار" يؤكد وجود تسلل في هدف الجزائر الثاني على الأردن

ل

كأس العالم الولايات المتحدة تسمح بدخول منتخب إيران للبلاد قبل يومين من مباراته المقبلة



 
 






الأكثر مشاهدة

 