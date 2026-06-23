إسرائيل قلقة من احتمال أسر جنودها في لبنان

الوكيل الإخباري- نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله إن إسرائيل تبدي قلقاً من احتمال أسر جنود لها في بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان، بهدف مقايضتهم بعناصر من حزب الله محاصرين داخل أنفاق.

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وبحسب المصدر، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى تنفيذ عمليات تستهدف جنودها في المنطقة، في ظل التوترات الميدانية القائمة.