إسرائيل قلقة من احتمال أسر جنودها في لبنان

وبحسب المصدر، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى تنفيذ عمليات تستهدف جنودها في المنطقة، في ظل التوترات الميدانية القائمة.
وأضاف أن الجنود الإسرائيليين تلقوا تعليمات بالتحرك ضمن مجموعات ثنائية وثلاثية، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الحماية وتقليل المخاطر الأمنية المحتملة.
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