الثلاثاء 2026-05-05 09:37 م

إسرائيل مستعدة لاستخدام "كامل سلاح الجو" ضد إيران إذا لزم الأمر

طائرة إسرائيلية حربية
الثلاثاء، 05-05-2026 09:10 م

الوكيل الإخباري-   أعلن القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي عومر تيشلر، الثلاثاء، خلال مراسم توليه منصبه، أن ‘سرائيل مستعدة لاستخدام "كامل سلاح الجو" ضد إيران إذا لزم الأمر.

وقال تيشلر، الذي يخلف تومر بار في هذا المنصب "نتابع من كثب التطورات في إيران، ونحن مستعدون لنشر كامل سلاح الجو شرقا إذا اقتضت الحاجة".

 
 


