إسرائيل: هناك احتمال لتجدد الحملة على إيران

05:12 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/739285 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن هناك احتمالا لتجدد الحملة على إيران. اضافة اعلان





جاءت تصريحاته خلال تقييم شامل للوضع مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الأركان.



وشدد كاتس في بيان صادر عن مكتبه على ضرورة إعداد خطة فعّالة للمستقبل؛ لضمان عدم استئناف إيران برنامجها النووي.