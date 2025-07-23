إسرائيل: هناك احتمال لتجدد الحملة على إيران

جاءت تصريحاته خلال تقييم شامل للوضع مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الأركان.
وشدد كاتس في بيان صادر عن مكتبه على ضرورة إعداد خطة فعّالة للمستقبل؛ لضمان عدم استئناف إيران برنامجها النووي.
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