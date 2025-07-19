السبت 2025-07-19 11:17 ص
 

إسرائيل وسوريا تتفقان على وقف إطلاق نار مدعوم من الأردن ودول مجاورة

مشهد عام لمدينة السويداء في سوريا
مشهد عام لمدينة السويداء في سوريا
 
السبت، 19-07-2025 09:01 ص
الوكيل الإخباري-   قال السفير الأميركي لدى تركيا، توماس باراك، إن إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار بعد أيام من إراقة الدماء في المنطقة ذات الأغلبية الدرزية؛ مما أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص.اضافة اعلان


كانت إسرائيل شنت الأربعاء غارات جوية على دمشق وقصفت القوات الحكومية في الجنوب مطالبة إياها بالانسحاب، وقالت إن إسرائيل تهدف إلى حماية الدروز السوريين.

وقال السفير في منشور على موقع إكس: "ندعو الدروز والبدو والسنة إلى إلقاء السلاح، وأن يبنوا مع الأقليات الأخرى هوية سورية جديدة وموحدة".

وذكر باراك أن إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار المدعوم من الأردن وتركيا وبلدان مجاورة.

ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن، والقنصلية السورية في كندا حتى الآن على طلبات للتعليق.

وتشهد محافظة السويداء أعمال عنف منذ نحو أسبوع في أعقاب اشتباكات بين مقاتلي العشائر البدوية وفصائل من الدروز، وهم أقلية دينية لها وجود أيضًا في لبنان وإسرائيل.
 
 
gnews

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