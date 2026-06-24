إسرائيل ولبنان يبحثان تسليم أجزاء من الجنوب للجيش اللبناني بدعم أميركي

09:32 ص

الوكيل الإخباري- أفاد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة الأميركية، يقضي بتسليم القوات الإسرائيلية بعض الأراضي في جنوبي لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية، وفق ما نقلت وكالة رويترز. اضافة اعلان





وبحسب المسؤولين، فإن القوات اللبنانية التي ستشارك في المشروع ستخضع لبرامج تدريب وتدقيق أمني بإشراف أميركي.



وأضاف المسؤولون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدقيق من الجانب الأمبركي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة.





