إسرائيل ولبنان يبحثان تسليم أجزاء من الجنوب للجيش اللبناني بدعم أميركي

وبحسب المسؤولين، فإن القوات اللبنانية التي ستشارك في المشروع ستخضع لبرامج تدريب وتدقيق أمني بإشراف أميركي.
وأضاف المسؤولون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدقيق من الجانب الأمبركي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة.
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