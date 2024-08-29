إسطنبول.. وفاة ومصابون بتصادم مروع بين حافلتي خط نقل شهير

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من موقع الحادثة، الضرر الكبير الذي لحق بالحافلتين، بينما تجمع عدد كبير من الركاب، وتنقل فرق الإسعاف المصابين الذين بلغ عددهم 38، بينهم إصابتان خطيرتان.
وتربط حافلات "الميتروباص" شرق إسطنبول بغربها، وتجمع بين الحافلة والميترو في آن، حيث تتكون من حافلة طويلة تسير في مسار محدد ومغلق أمام المركبات الأخرى.
من المصدر
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