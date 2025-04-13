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إسقاط أربع مسيرات أوكرانية في أجواء ثلاث مقاطعات روسية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 13-04-2025 10:18 م

الوكيل الإخباري-   أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية أربع مسيرات في أجواء مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك، وذلك حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها.

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وجاء في بيان الوزارة: "في يوم الثالث عشر من أبريل، في حوالي الساعة 12:50 أسقطت وسائل الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود، وفي حوالي الساعة 14:15 أسقطت منظومات الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية أخرى في أجواء المقاطعة. وبين الساعة 16:30 و19:00 أسقطت وسائل الدفاع الجوي مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي بريانسك وكورسك".

وتواصل القوات الأوكرانية بشكل يومي استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية ومواقع الطاقة، رغم إعلان نظام كييف التزامه باتفاق وقف الهجمات على بنى الطاقة المبرم بوساطة أمريكية في الـ18 من مارس الماضي لمدة 30 يوما.

 
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