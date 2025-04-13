إسقاط أربع مسيرات أوكرانية في أجواء ثلاث مقاطعات روسية

الوكيل الإخباري- أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية أربع مسيرات في أجواء مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك، وذلك حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها.

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