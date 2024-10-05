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إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من لبنان فوق بلدة آدميت

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
السبت، 05-10-2024 01:30 م

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة  تايمز أوف إسرائيل عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه تمّ إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من لبنان فوق بلدة آدميت الشمالية.

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وقد أكد الجيش الإسرائيلي الأمر مؤكدا أن سلاح الجو أسقط مسيرة أطلقت من لبنان في منطقة آدميت بالجليل الغربي.

 
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