الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه تمّ إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من لبنان فوق بلدة آدميت الشمالية.

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