إسقاط طائرة مسيرة في محافظة السليمانية شمالي العراق

وقال المتحدث باسم المقر اللواء أحمد لطيف، في تصريحات صحفية اليوم، إن "الطائرة المسيرة ظهرت في الأجواء بالقرب من مواقع قواتنا، وتم إطلاق النار عليها وإسقاطها من قبل وحداتنا دون وقوع أضرار تذكر"، مشيرا إلى أن الطائرة كانت تحلق فوق أحد مقرات قوات التحالف الدولي، ضمن محافظة السليمانية بإقليم كردستان "377 كم" شمالي البلاد.
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