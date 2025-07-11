إسقاط طائرة مسيرة في محافظة السليمانية شمالي العراق

الوكيل الإخباري- أعلنت القوات العراقية في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن إسقاط طائرة مسيرة، كانت تحلق باتجاه أحد مقرات قوات التحالف الدولي، في محافظة السليمانية، شمالي البلاد.

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