إسقاط طائرة مسيّرة محمّلة بالمتفجرات قرب القنصلية الأميركية في أربيل

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيّرة محمّلة بمتفجرات فوق مدينة أربيل، وسقطت قرب القنصلية الأميركية في المدينة.
وجرى تفعيل أنظمة الدفاعات الجوية في محيط القنصلية، التي كانت قد تعرضت في السابق لهجمات عدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الحرب في الشرق الأوسط، بما في ذلك هجوم وقع في 28 شباط.
وشهد العراق خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع حرب إيران، عدة محاولات لاستهداف مواقع داخل البلاد بطائرات مسيّرة وصواريخ، فيما أعلنت السلطات العراقية في أكثر من مناسبة تفعيل منظومات الدفاعات الجوية للتصدي لتلك الهجمات واعتراض عدد منها، ولا سيما في محيط مطار أربيل الدولي والقنصلية الأميركية في المدينة.
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