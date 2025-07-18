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إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت حقلاً نفطياً شمالي العراق

ت
أرشيفية
 
الجمعة، 18-07-2025 10:21 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر عسكرية عراقية، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت حقلاً نفطياً، في محافظة دهوك شمالي البلاد.

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وقال ضابط برتبة عقيد في جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان إن هجوماً بواسطة طائرة مسيرة مفخخة، استهدف حقلاً نفطياً في قضاء شيخان في محافظة دهوك بإقليم كردستان، والتي تبعد 490 كم شمالي البلاد.


وأشار إلى المسيرة تم صدها وإسقاطها من قبل قوات الأمن، ما حال دون وصولها إلى الحقل النفطي، منوها إلى عدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية في المنطقة.

 

بترا

 
 
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