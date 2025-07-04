إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي شمالي العراق

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان رسمي، إنه تم إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي، 373كم شمالي العراق، مشيرًا إلى عدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية في المنطقة.
يشار إلى أن مطار كركوك الدولي الواقع شمالي العراق، تعرض إلى هجوم بصواريخ الكاتيوشا، قبل يومين، واتهم محافظ المدينة عصابة داعش الإرهابية بالوقوف وراء الهجوم.
-
أخبار متعلقة
-
هزة أرضية تضرب دولة عربية مجاورة للأردن
-
ترامب: سمحت للإيرانيين بإطلاق 14 صاروخا علينا
-
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على تجارة النفط الإيراني وحزب الله
-
الإمارات تدين تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية
-
روبيو يتعهد بمراجعة تصنيفات الإرهاب في اتصال مع الشيباني
-
مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق
-
الشرع خلال حفل إطلاق الشعار الجديد للجمهورية: سوريا لا تقبل التجزئة
-
كردستان العراق يعلن إسقاط مسيّرة مفخخة قرب قاعدة للتحالف الدولي