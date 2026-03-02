إسقاط طائرتين مسيّرتين قرب مطار إربيل في كردستان العراق

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق إربيل منذ بدء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وأسقطت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن السبت العديد من الصواريخ والطائرات المسيّرة المحملة بمتفجرات فوق إربيل.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أدانت الاعتداءات التي استهدفت مناطق مختلفة في وسط العراق وفي إقليم كردستان، مشيرة إلى أن سياسة العراق تقوم على إدانة الحروب والإيمان بحل الصراعات عبر المفاوضات.
