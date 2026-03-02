الإثنين 2026-03-02 09:15 ص

إسقاط طائرتين مسيّرتين قرب مطار إربيل في كردستان العراق

مبنى مطار إربيل الدولي
مبنى مطار إربيل الدولي
 
الإثنين، 02-03-2026 08:33 ص
الوكيل الإخباري-   اعترضت الدفاعات الجوية العراقية، الاثنين، طائرتين مسيّرتين على الأقل قرب مطار إربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية.اضافة اعلان


ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق إربيل منذ بدء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأسقطت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن السبت العديد من الصواريخ والطائرات المسيّرة المحملة بمتفجرات فوق إربيل.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أدانت الاعتداءات التي استهدفت مناطق مختلفة في وسط العراق وفي إقليم كردستان، مشيرة إلى أن سياسة العراق تقوم على إدانة الحروب والإيمان بحل الصراعات عبر المفاوضات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ترامب: قتلت المرشد قبل أن يسبقني

عربي ودولي ترامب: قتلت المرشد قبل أن يسبقني

20 شهيدا بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي 31 شهيدا بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد هجوم صاروخي إيراني جديد

عربي ودولي الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد هجوم صاروخي إيراني جديد

رويترز: تصاعد سحب الدخان من السفارة الأمريكية بالكويت

عربي ودولي رويترز: تصاعد سحب الدخان من السفارة الأمريكية بالكويت

علم تركيا

عربي ودولي تركيا: تعليق عبور المسافرين برحلات اليوم الواحد على الحدود الإيرانية

أونصات ذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا الاثنين

مبنى مطار إربيل الدولي

عربي ودولي إسقاط طائرتين مسيّرتين قرب مطار إربيل في كردستان العراق

رصد صورايخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل

عربي ودولي رصد صورايخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل



 






الأكثر مشاهدة