الأربعاء 2026-03-25 05:32 ص

إسقاط مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة عسكرية في اربيل

ارشيفية
 
الأربعاء، 25-03-2026 05:19 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت السلطات الأمنية في كردستان العراق، عن إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة حاولت استهداف إحدى المواقع العسكرية في مدينة أربيل.

وبحسب السلطات الأمنية في الإقليم، فإن طائرة مسيرة مفخخة، تم رصدها وإعتراضها من منظومات الدفاع الجوي قبل وصولها إلى هدفها باستهداف احدى القواعد العسكرية في مدينة أربيل قي إقليم كردستان، شمالي البلاد، ما تسبب بإسقاطها فوق المجمع السكني "القرية اللبنانية"، وسط المدينة.
ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار الهجمات بالطائرات المسيّرة التي تستهدف مواقع عسكرية وحيوية في عدد من المناطق العراقية.

 
 


gnews

