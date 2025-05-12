الإثنين 2025-05-12 10:05 ص
 

إسقاط 230 مسيّرة أوكرانية استهدفت دونيتسك خلال أسبوع

جانب من رصد المسيّرات في روسيا
جانب من رصد المسيّرات في روسيا
 
الإثنين، 12-05-2025 09:16 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية دونيتسك إحباط 230 هجوما أوكرانيا إرهابيا بالمسيّرات، استهدفت البنية التحتية المدنية في دونيتسك خلال أسبوع.اضافة اعلان



وجاء في تقرير الأمن الروسي أن الهجمات استهدفت مدن دونيتسك وماكييفكا وغورلوفكا في الجمهورية.

وأشير في البيان إلى أنه عشية احتفالات روسيا بعيد النصر على النازية مؤخرا رصدت وسائط الدفاع الإلكترونية نشاطا مكثفا لطائرات الاستطلاع المعادية فوق دونيتسك وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها وتدميرها.

روسيا اليوم
 
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