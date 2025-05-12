إسقاط 230 مسيّرة أوكرانية استهدفت دونيتسك خلال أسبوع

وجاء في تقرير الأمن الروسي أن الهجمات استهدفت مدن دونيتسك وماكييفكا وغورلوفكا في الجمهورية.
وأشير في البيان إلى أنه عشية احتفالات روسيا بعيد النصر على النازية مؤخرا رصدت وسائط الدفاع الإلكترونية نشاطا مكثفا لطائرات الاستطلاع المعادية فوق دونيتسك وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها وتدميرها.
روسيا اليوم
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