إسقاط 3 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعتي بيلغورود وكورسك خلال 24 ساعة

وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك الحدوديتين".
وتحاول القوات الأوكرانية استهداف منشآت ومرافق مدنية داخل الأراضي الروسية وخاصة المناطق الحدودية باستخدام الطائرات المسيرة، والقذائف والصواريخ.
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