إسقاط 3 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعتي بيلغورود وكورسك خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليلة الماضية ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك.

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وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة أقدم عليها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".



وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك الحدوديتين".



وتحاول القوات الأوكرانية استهداف منشآت ومرافق مدنية داخل الأراضي الروسية وخاصة المناطق الحدودية باستخدام الطائرات المسيرة، والقذائف والصواريخ.