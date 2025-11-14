إسقاط 34 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في روسيا خلال ثلاث ساعات

الوكيل الإخباري- ذكرت وزارة الدفاع الروسية على قناتها في تلغرام أن قوات الدفاع الجوي بالجيش الروسي اعترضت ودمرت 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود خلال ثلاث ساعات.



وأشارت الوزارة إلى أن كل المسيرات الجوية المعادية التي تم تدميرها خلال ذلك، كانت من نوع الطائرات.

ووفقا لمعطيات الوزارة، تم تدمير 14 طائرة مُسيّرة فوق البحر الأسود، وتسع منها فوق مقاطعة بيلغورود. كما تم اعتراض وتدمير أربع طائرات مُسيّرة فوق شبه جزيرة القرم، وثلاث فوق مقاطعة فورونيج ومثلها فوق مقاطعة روستوف، وواحدة فوق مقاطعة كورسك.



ونوهت وزارة الدفاع الروسية بأن العدو نفذ محاولاته هذه لمهاجمة المنشآت المدنية والمواقع الحيوية بين الساعة الثامنة مساء والحادية عشرة ليلا بتوقيت موسكو.



من جانبه، أعلن المتحدث باسم وكالة الطيران المدني الروسية " روسافياتسيا"، أرتيوم كورينياكو، عن فرض قيود مؤقتة على الرحلات الجوية في عدة مطارات روسية.



ووفقا له شمل ذلك مطارات بينزا، وساراتوف، وتامبوف، وفولغوغراد، وغيليندجيك بما في ذلك عمليات هبوط وإقلاع الطائرات. وأوضح كورينياكو أن هذه الإجراءات اتُخذت لأسباب أمنية.