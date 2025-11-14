إسقاط 34 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في روسيا خلال ثلاث ساعات

وأشارت الوزارة إلى أن كل المسيرات الجوية المعادية التي تم تدميرها خلال ذلك، كانت من نوع الطائرات.
ووفقا لمعطيات الوزارة، تم تدمير 14 طائرة مُسيّرة فوق البحر الأسود، وتسع منها فوق مقاطعة بيلغورود. كما تم اعتراض وتدمير أربع طائرات مُسيّرة فوق شبه جزيرة القرم، وثلاث فوق مقاطعة فورونيج ومثلها فوق مقاطعة روستوف، وواحدة فوق مقاطعة كورسك.
ونوهت وزارة الدفاع الروسية بأن العدو نفذ محاولاته هذه لمهاجمة المنشآت المدنية والمواقع الحيوية بين الساعة الثامنة مساء والحادية عشرة ليلا بتوقيت موسكو.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم وكالة الطيران المدني الروسية " روسافياتسيا"، أرتيوم كورينياكو، عن فرض قيود مؤقتة على الرحلات الجوية في عدة مطارات روسية.
ووفقا له شمل ذلك مطارات بينزا، وساراتوف، وتامبوف، وفولغوغراد، وغيليندجيك بما في ذلك عمليات هبوط وإقلاع الطائرات. وأوضح كورينياكو أن هذه الإجراءات اتُخذت لأسباب أمنية.
-
أخبار متعلقة
-
لبنان يرحب بمبادرة سعودية "طيبة" طال انتظارها عدة سنوات
-
الشيباني: سوريا ترد بالدبلوماسية على الانتهاكات الإسرائيلية
-
مصر .. إصابة 5 سياح روس في حادث مروري
-
"التعاون الإسلامي" تدين جريمة إحراق مسجد في محافظة سلفيت
-
إدارة ترامب تضع شروطًا تعجيزية لمنح الأجانب تأشيرات أمريكية
-
لازاريني يطالب بتمويل الأونروا ويحذر من تهميشها
-
الكرملين: بوتين يجدد التزام موسكو بحظر التجارب النووية
-
مسؤول أميركي: فتح معبر زيكيم لأول مرة منذ شهرين