إسقاط 6 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو

وذكر سوبيانين على تطبيق تيليجرام أن خبراء يفحصون شظايا الطائرات المسيرة قرب العاصمة الروسية. ولم يتطرق إلى الأضرار أو الخسائر.
وقال حاكم منطقة لينينجراد القريبة من مدينة سان بطرسبرج إنه جرى إسقاط طائرتين مسيرتين دون الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات.
وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية إغلاق مطارات مؤقتا في المدينتين ومناطق أخرى وقالت إن عشرات الرحلات الجوية تأجلت.
وذكر مسؤولون في مناطق روسية في وقت لاحق من المساء أنه تم تدمير سبع طائرات مسيرة فوق وسط أوريول وثلاث فوق سمولينسك في الغرب وأربع فوق منطقة تفير شمال غربي موسكو.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن 39 طائرة مسيرة أوكرانية جرى اعتراضها وتدميرها على مدى خمس ساعات ونصف الساعة حتى بعد ظهر الأحد، معظمها في وسط روسيا أو بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وقالت الوزارة إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 120 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، معظمها في المناطق الحدودية مع أوكرانيا.
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