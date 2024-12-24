إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 9 طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف.

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وجاء في بيان الوزارة: "في 23 ديسمبر، من الساعة 20:40 إلى 21:20 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 9 طائرات أوكرانية مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف".