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إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 24-12-2024 12:40 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 9 طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف.

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وجاء في بيان الوزارة: "في 23 ديسمبر، من الساعة 20:40 إلى 21:20 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 9 طائرات أوكرانية مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف".

 

بدوره، أعلن القائم بأعمال حاكم المقاطعة يوري سليوسار أن قوات الدفاع الروسية أسقطت 8 طائرات مسيرة في منطقة ميليروفو بمقاطعة روستوف.

وكتب الحاكم في "تلغرام": "منذ الساعة التاسعة مساء، تصد قوات ووسائل الدفاع الجوي هجوما جويا للعدو في مقاطعة روستوف، في الوقت الحالي، تم إسقاط 8 طائرات مسيرة في منطقة ميليروفو، وفقا للبيانات الأخيرة، لم تقع إصابات. ويتم الآن الكشف عن العواقب على الأرض، وتواصل أنظمة الدفاع الجوي والمضادات الجوية المتحركة صد الهجوم".

 
gnews

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