إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف

وكتب الحاكم في "تلغرام": "منذ الساعة التاسعة مساء، تصد قوات ووسائل الدفاع الجوي هجوما جويا للعدو في مقاطعة روستوف، في الوقت الحالي، تم إسقاط 8 طائرات مسيرة في منطقة ميليروفو، وفقا للبيانات الأخيرة، لم تقع إصابات. ويتم الآن الكشف عن العواقب على الأرض، وتواصل أنظمة الدفاع الجوي والمضادات الجوية المتحركة صد الهجوم".
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